"Знищено найцінніше": у музеї Шухевича розповіли про наслідки удару РФ

Будинок Романа Шухевича згорів

Під час атаки на Львівщину росіяни знищили найцінніше, що було у музеї Шухевича. Ним був сам будинок генерал-хорунжого УПА.

Про це повідомляє Радіо Свобода, посилаючись на представників музею. За їхніми словами, ще на початку повномасштабного вторгнення з музею вивезли більшу частину цінних експонатів (близько 600 одиниць) і зараз вони в безпеці. Але все ж таки, зазначають працівники музею, найціннішим був саме будинок.

"Найцінніший пам’ятник — це зруйнований будинок. Більшість основного фонду забрали з музею на початку війни і він уцілів. Окремі речі були в музеї, які були габаритні", — розповів заступник Львівського історичного музею Петро Слободян.

Через падіння уламків "Шахеда" будинок Романа Шухевича згорів разом із меблями. Серед речей були крісла, стіл, фортепіано та фотель. Не вдалося евакуювати і бюст Шухевича, створений українським скульптором-монументалістом Михайлом Черешнєвським.

Вартість будинку Львівська військова адміністрація оцінила у 2 мільйони 258 тисяч гривень, але велика цінність полягала в історії цього будинку. Окрім звичайних житлових кімнат, там також розміщувалася штаб-квартира командира УПА.

Нагадаємо, що Львівщину було атаковано чотирма безпілотниками. Всі вони були знищені у небі, але під час падіння уламків постраждали історичні пам’ятки. Будинок Шухевича було повністю зруйновано.

Для довідки: Музей Шухевича – це музей меморіального типу, який знаходиться у будинку, де він загинув. Там була остання штаб-квартира головного командира УПА. На першому поверсі будинку було п’ять тематичних залів. Другий поверх відтворював побут Головного командира УПА на цій підпільній квартирі. Важливим історичним об’єктом також є схованка, розташована при вході на горище. Це перегородка, що відділяла горище від кімнати подвійною стіною дощатої. Саме цим входом користувався Роман Шухевич, коли вступив у останній бій із підрозділами МДБ 5 березня 1950 року.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у новорічну ніч росіяни атакували безпілотниками Одесу. Уламки потрапили до багатоповерхівок у місті, там виникли пожежі, є загиблий.