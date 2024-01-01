"Залишусь до тих пір, поки тут буде небезпечно": в Києві знайшли тіло відомої волонтерки з Великої Британії

Тіло передадуть до Великобританії

У Києві було знайдено тіло британської тактичної медикині та волонтерки. 25-річна Кетрін Мельничук, що служила в Силах спецоперацій в Україні, її знайшли у власному ліжку. Дівчина провела останні 18 місяців в Україні, тут вона проходила службу в 151-й частині ССО. Тіло знайшли члени її підрозділу зранку на Різдво.

Про смерть волонтерки повідомили її колеги зі спільноти "Проєкт "Konstantin". Вони стверджують, що обставини не вважають підозрілими. Згодом, українська влада оприлюднить додаткову інформацію.

Зараз оголосили збір коштів для репатріації Мельничук до Великобританії. На кінець 2023, вдалося зібрати вже 3 тис. фунтів стерлінгів з необхідної суми в 10 тисяч фунтів.

Раніше сама Кетрін розповідала, що виросла на південному сході Лондона та ходила до школи поблизу Орпінгтона. Мельничук сказала журналісту влітку, що шість років працювала в невідкладній медицині, перш ніж піти волонтером в Україну. Вона сказала, що прийняла це рішення після того, як "побачила, як вразливих дітей вбивають у Харкові, Ізюмі та деяких районах Києва".

"Якщо у мене є навіть дві руки, дві ноги і половина мозку, то мій обов’язок — піти і допомогти. Я залишатимуся до тих пір, поки, можливо, тут буде небезпечно або поки мені не доведеться повернутися до брата чи матері. Я почуваюся безпечно, і компетентною у цій країні", — казала вона.

Померла відома британька волонтерка Катерина Мельничук

Метою її підрозділу, який складається з 200 іноземців, є надання допомоги медикам на місцях з критичним обладнанням, ремонтом транспортних засобів і пальним. За час, що Кетрін провела в Україні, вона працювала на найбільш небезпечних ділянках фронту.

"Неможливо передати, якою неймовірною жінкою була Кетрін, або як глибоко її любили, і як будуть сумувати за нею. Кет вже немає, але нескінченне тепло, любов і ласка, які вона принесла у світ, ніколи не зникнуть", – йдеться в заяві сім’ї Мельничук.

Раніше "Телеграф" писав, що помер відомий український художник-неоавангардист. Виставки його робіт проходили не лише в Україні, а й далеко за межами війни.