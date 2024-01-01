ЗСУ збили вертоліт РФ з реактивної артилерії: як це можливо (відео)

Росіянам серйозно не пощастило того дня

Українські воїни відважно борються за свою батьківщину та завдають непоправної шкоди російським окупантам. Іноді їхні зусилля дають по-справжньому фантастичний результат, в який навіть важко повірити.

Про один із таких випадків розповів командир реактивної батареї 110 ОМБр. Передає Центр стратегічних комунікацій ЗСУ.

Йдеться про збиття вертольота за допомогою реактивної установки залпового вогню. Він пояснив, що це сталося у той момент, коли його воїни відпрацьовували по черговій цілі. У цей момент у район цілі влітають ворожі гелікоптери і один із них підліз прямо "під роздачу".

"В один із них потрапляє наша РС (реактивний снаряд — Ред.). Усі знають, що це було, але якось записати в факти, що це реактивники здуру збили вертоліт... Просто вони опинилися не в той час і не в тому місці. Пілотам цього вертольота краще в казино не ходити", — каже воїн.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що втрати росіян у війні проти України зростають щодня, значно перевищуючи українські. Зокрема, за останній тиждень листопада втрати росіян у техніці були в 3-6 разів більшими, ніж втрати ЗСУ.