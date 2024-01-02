"Знищили бункер Залужного": російські пропагандисти вдались до брехні, мережа відреагувала

В мережі відреагували на це з жартом

Сьогодні, 2 січня, відбувся масштабний обстріл України. Після цього, російські пропагандисти вигадали, що під час ракетної атаки було знищено бункер та заступника Валерія Залужного.

Про це пишуть російські пропагандистські ЗМІ. Імені, як звали заступника, звісно, ніхто не сказав.

"Знищено підземний командний пункт, на якому знаходився заступник Залужного", — передає видання.

Окрім цього, додали що був знищений бункер і самого президента Володимира Зеленського, натомість наше керівництво вже працює над тим, як допомогти Україні. А Валерій Залужний не повідомляв про смерть свого заступника. Скоріше за все, росіяни хотіли таким чином виправдати свій терор, та показати хоч якісь успіхи.

В мережі відреагували на це. Українці з гумором поставились до цього.

Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко відреагував на це та написав свою думку.

"Після провалу ракетного удару по Києву російські пропагандистські ЗМІ намагаються натягувати сову на глобус", — пише він.

Коваленко нагадав, що Валерій Залужний, якого російська пропаганда ховала вже якраз 100 500, вже давно не відкидає тінь. Придивіться до його останніх фотографій. А хтось не відкидає тінь. Той, хто не відкидає тінь, оточує себе найближчими фамільярами, звертаючи їх у собі подібних. З чого випливає питання, чи страшні їм ракети? Ні. Чи страшні вони тим, хто ці ракети посилає? Так", — підсумував оглядач.

Зазначимо, що окупанти здійснили чергову масштабну атаку по Україні. Але сили ППО змогли відбити цю атаку.

Військовий аналітик, голова фонду "Повернись живим" Тарас Чмут назвав російську атаку 2 січня наймасштабнішою у світі. Він також додав, що жодна країна світу ніколи не воювала з такою зброєю. Ба більше, жодна не відбивала такі атаки.

"Подякуйте знайомим ППОшникам — сьогодні вони успішно відбили наймасштабнішу у світі комбіновану ракетну атаку із застосуванням гіперзвукової зброї. ППО – топ", – написав Чмут у соцмережі X, раніше відомій як Twitter.

Раніше "Телеграф" писав, що у Бєлгороді пролунали три серії вибухів. Руйнування великі.