Витратили три ракети: РФ підірвала фабрику одягу, яку носять Зеленський та Залужний (фото)

Росіяни витратили на цей злочин мільйони доларів

Під час масованої атаки на Україну вранці 2 січня армія РФ знищила та пошкодила промислові будівлі відомого українського бренду військового одягу. Його вироби можна було часто бачити на перших особах нашої держави, зокрема на президенті Зеленському.

Про це повідомила пресслужба компанії. Йдеться про бренд під назвою M-Tac. За її словами, під час масованої атаки було пошкоджено/знищено складські приміщення підприємства.

"Після встановлення ступеня пошкоджень та завданих втрат буде розпочато відправлення наявних товарів та/або повернення коштів", — йшлося у повідомленні.

Пізніше в компанії додали, що їхні виробничі приміщення атакували три ракети Х-101. Зазначається, що вартість кожної з них близько 12 мільйонів доларів.

"Життя треба прожити так, щоб мос**лі витратили на тебе три ракети Х101!", — пишуть у компанії.

Також було опубліковано фото наслідків ворожого удару.

Як раніше вже зазначалося, одяг M-Tac любили перші особи країни, зокрема, в ньому можна було бачити Залужного, Зеленського, Єрмака та інших.

Цікавий факт про Зеленського та M-Tac: незважаючи на увагу з боку важливих осіб держави, у M-Tac досить демократичні ціни. Наприклад, видання Forbes порахувало, що за весь час, що Зеленський з'являвся на публіці в речах цього бренду, найдорожчим одягом була куртка за 8700 гривень, а найдешевшою стала футболка за 800 гривень.

Як раніше ми писали, 2 січня РФ масово обстріляла Україну. Через обстріл країни-терористки у Києві та області частково зникло світло. Найбільше під удар ворога потрапили Київ та Харків. Згідно з офіційними даними, на Харківщині постраждали десятки людей.