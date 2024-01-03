Масштабний обмін: із російського полону повернулися понад 200 українців (відео)

Частина з них захищала "Азовсталь"

Україні через тривалу перерву, яку влаштувала РФ, вдалося провести ще один обмін полоненими. Він також став одним із наймасштабніших.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський. Додому повернулося понад 200 наших воїнів (пізніше стало відоме точне число — 230 осіб).

Серед них воїни ЗСУ, Нацгвардії, ВМС та прикордонники. Частина з них захищала "Азовсталь".

"Дякую всім, хто, незважаючи на всі труднощі, повертає наших людей додому! Дякую нашим захисникам! Ми зробимо все, щоб повернути всіх наших людей, які зараз у російському полоні", — зазначив президент.

Президент також опублікував зворушливі фото з обміну.

Зазначимо, що, крім масштабу важливим, цей обмін робить і те, що РФ блокувала повернення наших захисників додому аж з 7 серпня. Саме тоді відбувся останній обмін. Також важливим є те, що частина з повернутих, а саме 48 осіб, мали статус "зник безвісти".

Глава ГУР Буданов, за сприяння якого було проведено обмін, розповів деякі подробиці про нього. За його словами, цей процес був дуже складним, готувався довго, а допомогу в ньому надавали ОАЕ.

Російські пропагандисти зі свого боку також повідомили про повернення своїх окупантів. За їхніми даними, їх повернулося 248 осіб.

"Повернення російських військових із полону стало можливим завдяки посередницькій участі гуманітарного характеру ОАЕ" — заявили в Міноборони РФ і цинічно додали, що переговори були "складними" (цинічно — тому, що складнощі створювала сама РФ).

Раніше "Телеграф" писав, що у ГУР сказали, скільки українців вдалося витягнути з російського полону.