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Війна — день 680: росіяни посилюють штурми та намагаються подолати українську ППО

Автор
Геннадій Лубенець Геннадій Лубенець
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Бої за Україну продовжуються
Бої за Україну продовжуються

Оперативно про головне за добу

Окупанти ні на день не припиняють атаки українських позицій на сході та півдні України, а найактивніші бойові дії, як і раніше, розвертаються біля Авдіївки. При цьому на думку експертів, українські війська найближчим часом залишатимуться в активній обороні, оскільки заяви російської влади вказують на те, що кількість російських штурмів буде збільшена. При цьому не зупиняються і російські обстріли, які вже не здійснюються з метою влаштувати блекаут, але покликані виснажити українські ППО.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про головні події в Україні та світі 4 січня, але більш оперативну інформацію можна отримувати у нашому Telegram-каналі за цим посиланням.

00:00 Окупанти обстріляли Харків ракетами С-300. Пошкоджено цивільну нежитлову інфраструктуру в центрі міста, повідомляють в ОВА.

Що було в Україні 1 січня — читайте за посиланням: Війна — день 677: Україна святкує Новий рік, ППО збиває "шахеди" у небі

Інформацію за 2 січня дивіться за посиланням: Війна — день 678: РФ безуспішно атакує позиції ЗСУ і продовжує кошмарити мирних українців

Про те, що відбувалося 3 січня, читайте у матеріалі: Війна — день 679: окупанти намагаються вибити ЗСУ з Кринок та продовжують масові обстріли

Теги:
#Україна #Росія #Війна