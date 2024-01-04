Окупанти запускають "Шахеди" парами: навіщо і що ще змінили росіяни

Під вогнем опинилася лікарня та банківські установи

У ніч на 4 січня російські окупанти запустили по Україні два безпілотники. Це один з елементів тактичних дій ворога. Крім того, на БПЛА помічено незвичайне маркування.

Про це в ефірі телемарафону розповіла речник ОК "Південь" Наталія Гуменюк. За її словами, загарбники намагаються виснажити систему ППО і надалі розвідувати позиції українських військових.

"У нашій зоні відповідальності було характерним те, що ці дрони пройшли, намагаючись обійти ППО майже одночасно з атакою КАБами... і цього разу знову ворог направив їх на Бериславщину, де вже фактично знищено інфраструктуру. Під вогнем опинилася лікарня, банківські установи", — сказала Гуменюк.

Також вона розповіла про особливості ворожих дронів. Зокрема йдеться про маркування тих дронів, які росіяни виготовляють на своїй території.

"Під час атак по залишках ми ідентифікуємо, що є різниця між тими дронами, які постачаються з-за кордону, і які вони виготовляють на своїй території. Вони їх особливим способом маркують", — зазначила Гуменюк.

У ЗСУ додали, що "Шахеди" були запущені з південно-східного спрямування. Захисники на Хмельниччині їх знищили. Також окупанти вдарили трьома зенітними керованими ракетами Харківської та Донецької областей.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" спробував порахувати, скільки в Росії ще залишилося ракет, а також, що і в яких темпах виробляє країна-агресор.