Війна — день 683: окупанти посилюють штурми Куп’янська та обстрілюють міста

Оперативно про головне за добу

Попри погіршення погодних умов, бойові дії тривають по всій лінії фронту, а найбільш напруженою ситуація залишається біля Авдіївки, де українські військові продовжують наполегливо відбивати всі російські штурми. При цьому західні аналітики вважають, що росіяни можуть незабаром посилити тиск на Куп’янськ, щоб захопити місто до кінця зими. Водночас ні на день не припиняються російські обстріли мирних міст, через що продовжують гинути мирні українці.

У цьому матеріалі Телеграф розповідає про головні події в Україні та світі 7 січня, але більш оперативну інформацію можна отримувати у нашому Telegram-каналі за цим посиланням.

00:00 Україна перебуває під ударом БПЛА, частина з них рухається у бік Вінницької області, а друга – на Черкаську

Що було в Україні 4 січня — читайте за посиланням: Війна — день 680: Росія тероризує Кропивницький і отримала потужний "салют" у Криму

Інформацію за 5 січня дивіться за посиланням: Війна — день 681: бої на фронті продовжуються, почастішали "шахедні" атаки

Про те, що відбувалося 6 січня, читайте у матеріалі: Війна — день 682: росіяни знову пускали безпілотники, фронт тримається