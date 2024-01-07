До Києва несподівано прибув представник важливого партнера України: що обговорюватиме

Камікава прибула в Україну поїздом

В Україну з неанонсованим візитом прибула глава МЗС Японії Йоко Камікава. Це її перше відвідування нашої країни з моменту вступу на посаду у вересні 2023 року.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства закордонних справ Японії. Там пояснили, що пані Камікава проведе переговори з українськими чиновниками, у тому числі із міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою.

"Під час візиту міністр Камікава вкотре підтвердить українській стороні, що послідовна політика Японії щодо підтримки України залишається незмінною навіть в умовах нинішньої складної міжнародної ситуації. Міністр Камікава також поінформує українську сторону про деталі відповідної допомоги та наші плани", — пише міністерство.

Ще деталі візиту:

Камікава повідомить про те, що Японія продемонструє свою відданість 19 лютого під час японсько-української конференції з питань сприяння економічній реконструкції за особистої участі прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля;

голова МЗС Японії візьме участь у дискусії з українськими партнерами щодо зусиль, спрямованих на досягнення справедливого і тривалого миру;

міністр також візьме участь в церемонії передачі великогабаритного енергетичного обладнання для допомоги в підготовці до зими.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що США закуплять у Японії найважливішу зброю для України.