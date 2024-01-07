На військових немає грошей? У Раді розповіли, що буде з виплатами у 2024-му
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
ЗМІ закликали "не розганяти фейки"
Народний депутат Олексій Гончаренко заявив про проблеми з виплатами для військових у 2024-му році. Йому вже відповів його колега.
Так, за словами Гончаренка, на засіданні комітету з питань нацбезпеки назвали дефіцит бюджету Міноборони на 2024 рік. Він нібито складає "36%, або 430 млрд грн, лише за статтею витрат "грошове забезпечення".
У відповідь голова фінансового комітету Данило Гетманцев сказав, що його колега поширює "фейки". За його словами, "ніякого дефіциту немає".
"Є дефіцит у головах деяких бовдурів. Дефіцит мізків. А з виплатами військовим все ок. Було. Є. І буде", — написав він і закликав ЗМІ "не розганяти фейки хайпожорів".
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що названо мінімальну та максимальну суму виплат для військових у 2024-му році.
Також "Телеграф" повідомляв про повний список надбавок, які повинні входити до суми грошового забезпечення військових. Загалом в Україні є дев’ять різних причин для здійснення нарахування додаткових виплат військовослужбовцям.