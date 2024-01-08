Мобілізація у новому році: кого з українців призиватимуть до армії у січні
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Таких категорій громадян буде декілька
В Україні вкотре було продовжено дію загальної мобілізації. А це означає, що багато громадян продовжать отримувати повістки з військкоматів і у 2024 році.
"Телеграф" розповідає про те, кого можуть мобілізувати в січні 2024 року. Таких категорій громадян буде декілька.
Призвати на військову службу з нового року можуть:
- придатних та обмежено придатних чоловіків віком від 27 до 60 років з наявністю бойового досвіду;
- придатних та обмежено придатних чоловіків віком від 27 до 60 років без військового досвіду;
- чоловіків віком від 18 до 27 років, якщо вони проходили строкову службу та/або проходять військову службу в запасі чи резерві;
- знятих та виключених з військового обліку чоловіків, які визнані придатними або обмежено придатними під час воєнного стану;
- осіб, виключених з переліку військовозобов'язаних і вилучених з військового обліку, якщо ВЛК визначить придатними та вони не мають проблем із законом.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в НБУ оцінили ідею банківських обмежень для чоловіків, які ухиляються від мобілізації.