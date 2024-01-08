Мобілізація у новому році: кого з українців призиватимуть до армії у січні

Таких категорій громадян буде декілька

В Україні вкотре було продовжено дію загальної мобілізації. А це означає, що багато громадян продовжать отримувати повістки з військкоматів і у 2024 році.

"Телеграф" розповідає про те, кого можуть мобілізувати в січні 2024 року. Таких категорій громадян буде декілька.

Призвати на військову службу з нового року можуть:

придатних та обмежено придатних чоловіків віком від 27 до 60 років з наявністю бойового досвіду;

придатних та обмежено придатних чоловіків віком від 27 до 60 років без військового досвіду;

чоловіків віком від 18 до 27 років, якщо вони проходили строкову службу та/або проходять військову службу в запасі чи резерві;

знятих та виключених з військового обліку чоловіків, які визнані придатними або обмежено придатними під час воєнного стану;

осіб, виключених з переліку військовозобов'язаних і вилучених з військового обліку, якщо ВЛК визначить придатними та вони не мають проблем із законом.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в НБУ оцінили ідею банківських обмежень для чоловіків, які ухиляються від мобілізації.