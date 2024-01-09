Війна — день 685: бої сповільнилися через холоди, але російські обстріли тривають.

Оперативно про головне за добу

Суттєве похолодання в Україні позначилося на характері бойових дій, інтенсивність яких суттєво знизилася. Зокрема, у росіян спостерігаються через це проблеми на Херсонському напрямку, де невідповідні погодні умови можуть призвести до повної зупинки спроб штурмувати українські позиції. Також морози далися взнаки й в Авдіївському районі, де окупанти все ще проявляють активність, але все ж таки були змушені її помітно знизити.

У цьому матеріалі Телеграф розповідає про головні події в Україні та світі 9 січня, але більш оперативну інформацію можна отримувати у нашому Telegram-каналі за цим посиланням.

00:00 Військовий Сергій Бескрестнов ("Флеш") повідомив, що під час однієї з російських атак над Україною було збито БПЛА "Shahed" з реактивним двигуном.

Про те, що відбувалося 6 січня, читайте у матеріалі: Війна — день 682: росіяни знову пускали безпілотники, фронт тримається

Що було в Україні 7 січня — читайте за посиланням: Війна — день 683: окупанти посилюють штурми Куп’янська та обстрілюють міста

Інформацію за 8 січня дивіться за посиланням: Війна — день 684: росіяни знову влаштували масований ракетний терор України