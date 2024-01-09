"Конкурентність, відсутність авансування та колегіальність рішень забезпечують ефективність тилових закупівель" - Ярова

Кілька чинників забезпечили ефективність тилових оборонних закупівель, переконана Дана Ярова

Для максимальної ефективності тилових закупівель необхідні три складники: конкурентність, відсутність авансування та колегіальність рішень. Таку думку висловила відома волонтерка, членкиня Громадської ради при Міноборони Дана Ярова під час пресконференції "Легка промисловість — за прозорі закупівлі: українському захиснику — українську форму!" в інформагенції "Інтерфакс-Україна" за участі заступника Міністра оборони Віталія Половенко, заступниці Міністра економіки Надії Бігун, гендиректора "Державного оператора тилу" Арсена Жумаділова та представників українських підприємств.

"Минулого року вперше з початку повномасштабного вторгнення українська армія увійшла в зиму з вчасно відшитою формою. І це результат системної роботи колегіального органу з тилового забезпечення Міноборони, до складу якого я входила як представник громадськості. За півроку функціонування колегіального органу тільки на закупівлях харчування ми заощадили понад 6 млрд.грн", — зазначила Ярова.

На її думку, забезпечили ефективність тилових оборонних закупівель кілька чинників.

"Конкурентність. Виведення закупівель на Прозорро та відхід від прямих договорів. Прямі договори – це крайня міра. Вони мають бути винятком з правила, а не правилом. Тільки чесні та прозорі торги забезпечують реальну конкуренцію. Відсутність авансування. Ми жодного постачальника в 2023 році не проавансували. І за цей період не було жодного невиконаного контракту і жодної дебіторської заборгованості. Тож оплата тільки після того, як товар на складах та отримані акти. Колегіальність рішень під час визначення переможця торгів. Одноосібне рішення – це завжди корупційні ризики", — наголосила Ярова.

Вона також зазначила, що воюють і економіками також, тому держава має забезпечити замовленнями насамперед українських виробників, зокрема, якісної форми, а не імпортувати аналогічний товар із Туреччини.