Війна — день 686: росіяни тиснуть у всіх напрямках, і продовжують обстріл міст

Оперативно про головне за добу

Росіяни продовжують атакувати Україну по всій лінії фронту, приділяючи особливу увагу напрямкам Авдіївки та Мар’їнки та за оцінками експертів зможуть тримати темп ще протягом кількох місяців після чого ініціатива знову перейде до рук ЗСУ. При цьому у Раді не вважають, що перемогу України буде досягнуто не за одну і навіть не за дві масштабні кампанії, проте сили оборони готові діяти асиметрично, щоб крок за кроком наближати цю подію.

У цьому матеріалі Телеграф розповідає про головні події в Україні та світі 10 січня, але більш оперативну інформацію можна отримувати у нашому Telegram-каналі за цим посиланням.

00:00 Росіяни увечері обстріляли Харків. Згідно з повідомленням голови ОВА, удару було завдано ракетою С-300, інформації про постраждалих не надходило.

Що було в Україні 7 січня — читайте за посиланням: Війна — день 683: окупанти посилюють штурми Куп’янська та обстрілюють міста

Інформацію за 8 січня дивіться за посиланням: Війна — день 684: росіяни знову влаштували масований ракетний терор України

Про те, що відбувалося 9 січня, читайте у матеріалі: Війна — день 685: бої сповільнилися через холоди, але російські обстріли продовжуються