У ЄС обіцяють все ж таки дати Україні мільйон снарядів навесні: є два способи

Виконання обіцянки про постачання зброї "абсолютно реалістичне"

У березні чи квітні 2024 року Європейський Союз зобов’язується виконати свою обіцянку і поставити Україні 1 млн артилерійських снарядів. Щоб це зробити потрібно досягти певних цілей.

Про це заявив єврокомісар з питань внутрішнього ринку Тьєррі Бретон, виступаючи на заході, організованому ліберальною фракцією Європарламенту "Оновити Європу".

"Ми дотримуємося цієї обіцянки", виконання якої "абсолютно реалістичне", - заявив Бретон.

За його словами, щоб досягти поставленої мети, державам ЄС необхідно скоротити експорт озброєнь до третіх країн, а також домогтися, щоб національні уряди натиснули на оборонні компанії з метою збільшення обсягів виробництва.

Бретон також зазначив, що Євросоюз здатний наростити виробництво озброєнь. Це дозволить у термін від півтора до двох років зрівнятися з Росією за цим показником.

Раніше "Телеграф" писав, що у США знову не змогли схвалити понад 60 млрд. допомоги Україні. Все через те, що сенатори не змогли досягти єдиної думки щодо зміцнення захисту кордону з Мексикою, а без цього питання підтримка України не обговорюється.