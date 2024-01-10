Харчишина запідозрили у вирубці заповідного лісу

Сума шкоди, завданої довкіллю самовільною рубкою, перевищує 1 мільйон гривен

Український співак Валерій Харчишин може бути причетний до рубки заповідного лісу в Київській області. Співак мав там будинок, який згорів у перші дні війни.

Про це повідомив Столичний активіст Олександр Соколенко. За його словами, служба державної охорони НПП "Голосіївський" виявила незаконну рубку у Київському лісництві. Мовиться про 7 квартал.

У повідомленні йдеться, що поряд з місцем рубки знаходиться відчужена ділянка національного парку, яка незаконно перебуває у власності Валерія Харчишина. На початку 2022 року співак навіть встиг збудувати посеред лісу будинок, який згорів у перші дні війни внаслідок обстрілу.

Вирубані дерева в Київській області

Підрахували шкоду, яку завдали лісу

"Опитані нами мешканці Гостомеля стверджують, що Харчишин вирішив відбудувати свій будинок і водночас "почистити" ліс навколо від аварійних дерев", — пише Соколенко.

Посеред лісу розпалили багаття

На місце події було викликано слідчо-оперативну групу, складено протокол лісопорушення. Активіст зазначив, що за попередніми підрахунками, сума шкоди, завданої довкіллю самовільною рубкою, перевищує 1 мільйон гривень

Співак Олександр Харчишин поки не прокоментував цю інформацію.

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