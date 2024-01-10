"Час для переговорів з Росією": міністр оборони Італії зробив резонансну заяву

РФ демонструє готовність до переговорів, а позиція України видається менш безкомпромісною

Україну схиляють до переговорів щодо припинення війни. Міністр оборони Італії заявив, що "прийшов час для дипломатії".

Про це повідомляє Reuters. За даними агентства, Гвідо Крозетто заявив парламенту Італії, що український контрнаступ 2023 року не приніс бажаного результату, і до військової ситуації слід ставитись "реалістично".

"З цієї точки зору здається, що настав час для дипломатії поряд з військовою підтримкою України, оскільки з обох боків надходить низка важливих сигналів", — сказав Крозетто.

Він вважає, що РФ демонструє готовність до переговорів, а позиція України видається менш безкомпромісною, ніж раніше. А також додав, що при цьому не йдеться про визнання Заходом анексії Росією частини території України.

"В Україні внутрішній фронт, схоже, вже не такий єдиний, як у минулому, у підтримці політики президента Зеленського, що підкреслює деякі розбіжності в політичному дискурсі. Все це необхідно враховувати на шляху до переговорів щодо припинення конфлікту та подальшого процесу нормалізації відносин не лише Росії з Україною, але Росії та з країнами Заходу", — сказав Крозетто.

Зазначимо, 10 січня Володимир Зеленський заявив, що партнери, які підтримують нашу країну, поки що не тиснуть на припинення захисту. Про це він сказав на прес-конференції із президентом Литви.

"Ніякого тиску від партнерів немає щодо припинення нашого захисту. Я б не сказав припинення бойових дій, все ж таки, це наш захист. Припинення нашого справедливого захисту і припинення нашої боротьби. З цього приводу тиску немає. Поки що ні", — сказав глава держави. .

Зеленський додав, що чув та читав у ЗМІ про загрозу заморозки війни з боку Росії. Однак він наголосив, що партнери офіційно не давали відповідних сигналів.