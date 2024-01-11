Війна — день 687: росіяни тиснуть на трьох напрямках та шукають нові способи тероризувати українців

Оперативно про головне за добу

Бойові дії продовжуються по всій лінії зіткнення, попри холоди, а окупаційні війська концентрують зусилля на трьох напрямках на сході України — Авдіївському, Мар’їнському та Куп’янському. Втім, ворог втрачає велику кількість живої сили та техніки, але не може просунутися на жодному з напрямків. При цьому росіяни не припиняють тероризувати українські міста і шукають з цією метою нову зброю.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про головні події в Україні та світі 11 січня, але більш оперативну інформацію можна отримувати у нашому Telegram-каналі за цим посиланням.

1:00 Кількість постраждалих під час обстрілу Харкова збільшилася до 11. З них четверо чоловіків та 7 жінок

00:00 Під час обстрілу Харкова пізно ввечері 10 січня постраждали дев’ятеро людей. Усі вони цивільні, двоє з них відправлені до лікарні у тяжкому стані.

Інформацію за 8 січня дивіться за посиланням: Війна — день 684: росіяни знову влаштували масований ракетний терор України

Про те, що відбувалося 9 січня, читайте у матеріалі: Війна — день 685: бої сповільнилися через холоди, але російські обстріли продовжуються

Що було в Україні 10 січня — читайте за посиланням: Війна — день 686: росіяни тиснуть на всі напрямки, і продовжують обстріл міст