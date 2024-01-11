Не було ніяких переговорів: Зеленський відповів на резонансну заяву італійського міністра

Раніше міністр оборони Італії заявив про те, що РФ демонструє готовність до переговорів

Україна не проводила жодних переговорів з Італією про початок мирних перемовин з Росією. Подібні розмови не відбуваються жодному з рівнів.

Про це під час пресконференції з президентом Естонської Республіки Аларом Карісом заявив президент України Володимир Зеленський. Таким чином він відповів на питання, журналістів щодо можливого тиску на Київ в питаннях мирних перемовин з РФ.

"Ніяких подібних перемовин у мене з Італією не було. На рівні лідерів, на рівні будь-яких лідерів", – підкреслив він.

Також український президент зазначив, що всі плани щодо бойових дій вирішуються в кабінетах українських посадовців. Зеленський підкреслив, що ця боротьба буде тривати на користь України.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв, що міністр оборони Італії Гвідо Крозетто заявив італійському парламенту, що український контрнаступ 2023 року не приніс бажаного результату, і що настав час для дипломатії поряд з військовою підтримкою України.