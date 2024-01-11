ЄС дасть оцінку реформам України для початку переговорів щодо вступу: названо строки

Європейська комісія має намір подати оцінку прогресу реформи України, Молдови та Боснії та Герцеговини

Вже наступного місяця Єврокомісія може оприлюднити оцінку прогресу з євроінтеграційними реформами України. Від неї фактично залежить початок переговорів щодо вступу України до ЄС.

Про це на своїй сторінці у соціальній мережі Х (колишній Twitter) написав редактор "Радіо Свобода" з питань Європи Рікард Джозвяк, посилаючись на власні джерела. За його словами, це може статися 27 лютого.

"Зрозуміло, що Європейська комісія має намір подати оцінку прогресу реформи України, Молдови та Боснії та Герцеговини (як згадувалося у листопадовому звіті про розширення) 27 лютого", — написав він.

Водночас Рікард Джозвяк у своєму посту наголосив, що це ще не фінальна дата.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук розповів, скільки загалом реформ Україна має виконати для вступу до Євросоюзу. За його словами, відомо, що це будуть шість основних блоків, і вже зараз Україна вийшла на фінішну пряму після рішення Європейської ради про початок переговорів по вступу.