Чому на Заході схиляють Україну до перемовин з Путіним — експерт вказав на дуже тривожний сигнал

Миротворча риторика лунатиме й далі, але для Києва вихід є

Попри майже масштабну дворічну війну в центрі Європи, на Заході досі є чимало країн, які не хочуть поразки Путіна. Тому ці держави підштовхують Україну (і ймовірно робитимуть це далі) до "мирних" перемовин з Путіним. Про це "Телеграфу" розповів директор Інституту світової політики Євген Магда, аналізуючи чергову переговорну риторику та відповідні ініціативи деяких країн й публікації у впливових західних медіа.

— Я усвідомлюю логіку появи різних апокаліптичних прогнозів на Заході. Там багато центрів впливу, чинників і людей, які можуть на це в різний спосіб впливати. А РФ використовує всі свої можливості на Заході, щоб просувати тезу про готовність Путіна до переговорів. Оскільки це на сьогодні об'єктивна його потреба перед перевиборами.

Напередодні перевиборів (які будуть називатися "вибори президента Росії") Путін зацікавлений у тому, щоб демонструвати, який він білий пухнастий, на все готовий тощо, — пояснює Магда.

Разом з тим, за його словами, є ще один дуже важливий момент і мотив деяких західних "миротворчих" країн.

— Захід у своїй масі не зацікавлений в поразці Росії. Однак західні політики цього не скажуть. Вони будуть говорити, що це нібито Україна щось не допрацьовує… Це на сьогодні — сувора реальність, і ми маємо це усвідомлювати. Однак, якщо ми належним чином не будемо вибудовувати зміни всередині країни, то розраховувати на допомогу з боку Заходу — марна справа, — зазначає експерт.

*Докладніше про те, чому на Заході все частіше стали лунати розмови про переговорний процес України та РФ читайте на "Телеграфі" у статті: "Україну знову схиляють до перемовин із Путіним? Чи погодиться Київ і в якому форматі".

Нагадаємо, напередодні тема перемовин Києва та Москви спливла у контексті нібито "миротворчого" посередництва Італії. Президент Володимир Зеленський у Таллінні, відповідаючи на запитання про можливий тиск на Київ задля мирних перемовин з росіянами, запевнив, що жодних подібних розмов у нього з Італією не було.

Також "Телеграф" писав, що днями колишній прем’єр Великої Британії Борис Джонсон спростував звинувачення росіян у тому, що він нібито зірвав мирні переговори України з РФ 2022 року.