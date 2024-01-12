"Змусимо Росію заплатити": що угода з Британією щодо безпеки означає у військовій сфері

Британський прем'єр прокоментував посилення співпраці з Україною та анонсував "століття співробітництва"

Підписання багаторічної безпекової угоди між Україною та Великою Британією матиме свої конкретні результати у військовій сфері. Про це у Києві на спільній пресконференції з президентом Володимиром Зеленським в п'ятницю, 12 січня, повідомив британський прем'єр Ріші Сунак, повідомляє журналіст "Телеграфу".

За словами очільника британського уряду, угода передбачає найбільший пакет оборонної допомоги Україні від початку повномасштабної війни розміром 2,5 мільярда фунтів стерлінгів.

— Це означає більше протитанкових засобів, більше ракет, сотні тисяч нових артилерійських снарядів, підготовку для тисяч українських воїнів. 200 мільйонів фунтів буде виділено на виробництво сотень тисяч нових дронів, — уточнив Сунак, нагадавши, що з початку повномасштабного вторгнення РФ Лондон виділив Києву допомоги на понад 12 млрд фунтів.

Він також додав, що підписана угода про співробітництво у сфері безпеки між двома країнами стане ядром відносин між державами, що триватимуть сотні років. А також є сигналом для союзників про те, що Україна безумовно належить до родини вільних держав світу. Очільник британського уряду наголосив на підтримці Лондоном майбутнього вступу України до НАТО. І, за його оцінками, Альянс буде тільки сильнішим завдяки Україні.

— Дуже важливо також, щоб Росія зрозуміла: ми не відступаємо. Ми будемо з Україною тривалий час. У випадку майбутньої нової атаки РФ ми будемо надавати ту допомогу Україні, яку вона потребуватиме. Це буде швидка допомога з озброєннями — наземними, морськими. Ми будемо змушувати також Росію платити економічну ціну такої агресії, — зазначив прем'єр-міністр Великої Британії.

Як повідомлялось, раніше керівник Офісу президента Андрій Єрмак прокоментував угоду про співробітництво у сфері безпеки між Україною та Британією. Найголовніше в договорі те, що британці готові підтримувати Київ, а цей договір розрахований на 10 років.

Також "Телеграф" писав, що в Офісі президента України назвали три добрі новини для України. Це стосується, як військових пакетів, так і багаторічної підтримки.