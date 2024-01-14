"За цим майбутнє": у ЗСУ розповіли, як компанії та громади можуть самостійно боротися з ракетами та дронами

Українці не можуть закуповувати зброю, але вони можуть купити засоби РЕБ

Українські територіальні громади можуть закуповувати засоби РЕБ у цивільних виробників для протидії ворожим ракетам та дронам.

Як розповів речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі єдиного марафону новин, цивільним особам не можна купити летальну зброю, яка помиє на фронті, на кшталт артилерії, ППО чи стрілецької зброї, але на ринку є пропозиції щодо засобів радіоелектронної боротьби.

"У нас є підприємства, які давно цим займаються. Зараз багато цивільних підприємств долучено до виготовлення систем РЕБ. Сьогодні в цьому напрямі ведеться активна робота", — сказав він.

Представник Повітряних сил додав, що ці засоби треба перевірити, але якщо вони робочі, то можуть врятувати багато життів. Наприклад, вони здатні відвести дрон або ракету, збити її з курсу або змусити не долетіти до цілі.

При цьому Ігнат наголосив, що керівники деяких підприємств уже думають про те, щоб подбати про захист своїх об’єктів.

"Сьогодні керівники певних компаній уже думають про свій особистий захист, щоб захистити свої об’єкти. Це вже робиться... За цим майбутнє. Не треба витрачати дорогі ракети, якщо можна таким чином зупинити ворога", — додав він.

Як повідомлялося раніше, глава Мінцифри Михайло Федоров повідомив, що українці можуть допомогти ЗСУ, створюючи FPV-дрони своїми руками. Для всіх охочих створено інженерний курс, який можна вивчити вже сьогодні.