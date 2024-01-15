Захистить не тільки армія: Ігнат розповів, хто ще може купувати системи РЕБ в Україні

Це може впливати на засоби повітряного нападу противника

Місцеві громади можуть закуповувати системи радіоелектронної боротьби у цивільних виробників для протидії російським БпЛА і ракетам. В деяких компаніях вже почали думати про свій особистий захист.

Про це сказав спікер Повітряних сил Юрій Ігнат в ефірі телемарафону. За його словами, це стандартна практика.

Він наголосив, що багато цивільних підприємств наразі долучені до виготовлення засобів РЕБ. Зараз в цьому напрямку ведеться активна робота і такі системи можуть закуповувати місцеві громади.

"Зброю ж не купиш – стрілецьку, гармати, і ППО не купиш, але системи РЕБ, зокрема цивільних виробників, якщо вони робочі, їх треба перевіряти – це допомагає зберегти життя. І від дронів працює РЕБ, і може впливати на засоби повітряного нападу противника. Ракета може бути відведена, не долетіти до своєї цілі", — зазначив Ігнат і додав, що така робота вже проводиться.

За його словами, сьогодні керівники деяких компаній вже думають про свій захист, захист своїх об'єктів. Речник Повітряних сил, каже, що не потрібно витрачати дорогі ракети, якщо можна таким чином зупинити ворога.

Раніше "Телеграф" писав, що Україна скоро отримає інноваційну зброю. Тепер нищити окупантів стане легше.