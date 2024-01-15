Favbet Foundation передав десантникам ЗСУ черговий пікап Nissan Navara

З початку російського вторгнення Сили оборони країни за сприяння благодійного фонду Favbet Foundation отримали понад 260 автомобілів

Благодійний фонд Favbet Foundation передав Збройним силам України черговий повнопривідний пікап Nissan Navara. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення фонду.

Цього разу автомобіль отримали бійці окремого аеромобільного батальйону десантно-штурмових військ України, які працюють в місті Слов’янськ Донецької області.

Всього з початку російського вторгнення Сили оборони країни за сприяння благодійного фонду Favbet Foundation отримали понад 260 автомобілів. Також за сприяння фонду до передових підрозділів ЗСУ надійшли 130 дронів різного типу, в тому числі ударного.

Крім того, за сприяння Favbet Foundation Силам оборони надано сотні одиниць спеціальної техніки: тепловізорів, дальномірів, прицілів, систем зв’язку та радіоелектронної боротьби для протидії ворожим дронам.

Загальна допомога ЗСУ за сприяння фонду Favbet Foundation склала 210 млн грн.