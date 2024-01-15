Кулеба відверто розповів, що хотів вдарити Лаврова в обличчя (відео)

Дипломати не можуть розпускати руки, навіть якщо дуже хочеться і є вагомий привід

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба відверто зізнався, що хотів вдарити в обличчя російського колегу Сергія Лаврова. Це трапилось під час перемовин в турецькій Анталії після повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

Про це Дмитро Кулеба розповів в інтерв’ю спортивному журналісту Роману Бебеху для проєкту "Бомбардир", відповідаючи на питання про найважчі перемовини у його кар’єрі. Він також сказав, чому не зміг цього зробити попри велике бажання.

"Найважчі перемовини ― це коли співрозмовнику хочеться встати й заїхати по обличчю, але ти не можеш собі це дозволити. І таких у мене було 2-3 рази, так точно. Один з них ― з Лавровим, в Анталії навесні 2022 року", ― сказав Кулеба.

Дивіться пряму мову українського міністра в відеоролику "Бомбардира". Розповідь про цей інцидент починається з 1:05:15

Інтерв'ю Дмитра Кулеби про дипломатичну діяльність і не тільки

Зазначимо, що йдеться про зустріч в Анталії 10 березня 2022 року, на якій були присутні делегації дипломатів з України та РФ за посередництвом Міністерства іноземних справ Туреччини. Тоді Кулеба заявив, що не поступиться жодною принциповою позицією. Перемовини швидко зайшли у глухий кут.

Наразі Україна не готова поновлювати переговори з Росією й заморожувати конфлікт. Ворог може використати паузу для поповнення своїх ресурсів, а потім знову наступати. Голова Офісу президента України Андрій Єрмак заявив, що офіційний Київ ніколи не погодиться на це.

Нещодавно "Телеграф" писав про зустріч Дмитра Кулеби з французьким колегою Стефаном Сежурне. Міністр іноземних справ Франції приїхав до Києва через кілька днів після призначення на нову посаду. Сторони досягли важливих домовленостей, які допоможуть Україні захищати себе більш ефективно.