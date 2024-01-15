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Кулеба відверто розповів, що хотів вдарити Лаврова в обличчя (відео)

Автор
Анастасія Рибенко Анастасія Рибенко
Дата публікації
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Автор
Дмитро Кулеба Новина оновлена 15 січня 2024, 17:17
Дмитро Кулеба. Фото https://www.facebook.com/dmytro.kuleba

Дипломати не можуть розпускати руки, навіть якщо дуже хочеться і є вагомий привід

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба відверто зізнався, що хотів вдарити в обличчя російського колегу Сергія Лаврова. Це трапилось під час перемовин в турецькій Анталії після повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

Про це Дмитро Кулеба розповів в інтерв’ю спортивному журналісту Роману Бебеху для проєкту "Бомбардир", відповідаючи на питання про найважчі перемовини у його кар’єрі. Він також сказав, чому не зміг цього зробити попри велике бажання.

"Найважчі перемовини ― це коли співрозмовнику хочеться встати й заїхати по обличчю, але ти не можеш собі це дозволити. І таких у мене було 2-3 рази, так точно. Один з них ― з Лавровим, в Анталії навесні 2022 року", ― сказав Кулеба.

Дивіться пряму мову українського міністра в відеоролику "Бомбардира". Розповідь про цей інцидент починається з 1:05:15

Інтерв'ю Дмитра Кулеби про дипломатичну діяльність і не тільки

Зазначимо, що йдеться про зустріч в Анталії 10 березня 2022 року, на якій були присутні делегації дипломатів з України та РФ за посередництвом Міністерства іноземних справ Туреччини. Тоді Кулеба заявив, що не поступиться жодною принциповою позицією. Перемовини швидко зайшли у глухий кут.

Наразі Україна не готова поновлювати переговори з Росією й заморожувати конфлікт. Ворог може використати паузу для поповнення своїх ресурсів, а потім знову наступати. Голова Офісу президента України Андрій Єрмак заявив, що офіційний Київ ніколи не погодиться на це.

Нещодавно "Телеграф" писав про зустріч Дмитра Кулеби з французьким колегою Стефаном Сежурне. Міністр іноземних справ Франції приїхав до Києва через кілька днів після призначення на нову посаду. Сторони досягли важливих домовленостей, які допоможуть Україні захищати себе більш ефективно.

Теги:
#МЗС #Переговори #Сергій Лавров #Дмитро Кулеба