Число загиблих мирних жителів в Україні різко зросло: в ООН назвали цифри та причини

Число може бути ще вище

Масовані обстріли РФ серйозно збільшили кількість жертв серед мирних жителів України. Лише за минулий місяць від рук окупантів у нашій країні загинуло чи було поранено понад 500 цивільних.

Такі дані наводяться у новій доповіді Моніторингової місії Організації об’єднаних націй з прав людини в Україні (ММПЛУ). За її даними, у грудні 2023 року в Україні було вбито або поранено щонайменше 592 мирних мешканців.

Зазначається, що це збільшення на 26,5% підтверджених жертв серед цивільного населення порівняно з попереднім місяцем.

"Кількість зареєстрованих жертв серед цивільного населення, деякі з яких все ще очікують на перевірку, дозволяє припустити, що зростання було ще вищим", — йдеться в повідомленні.

В організації констатують, що збільшення кількості жертв серед цивільного населення у грудні порушило тенденцію зниження кількості жертв серед цивільного населення у 2023 році.

"Грудневе збільшення кількості жертв серед цивільного населення відбулося головним чином через посилення ракетних обстрілів і атак баражуючих боєприпасів з боку російських збройних сил по території України 29 і 30 грудня. Напади із застосуванням цих видів зброї стали причиною 34 відсотків жертв серед цивільного населення в грудні у порівнянні з 16 відсотками у листопаді. Більшість жертв серед цивільного населення (84 відсотки) та збитків, завданих освітнім та медичним установам (92 відсотки), як і раніше, відбувалися на території, контрольованій Урядом", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Росія 2 січня завдала масованого ракетного удару по Україні. Під удар потрапили житлові будинки та цивільна інфраструктура.