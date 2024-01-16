У Путіна "підгоряє" через формулу миру Зеленського: обізвав Україну і поскаржився, що не хочуть говорити (відео)

Російський "лідер" заявив, що українській державності може бути нанесений непоправний і дуже серйозний удар

Російський диктатор Володимир Путін зробив низку нових абсурдних заяв щодо війни в Україні. Зокрема, він заговорив про формулу миру Володимира Зеленського, переговори України та РФ, а також контрнаступ.

Ряд висловлювань російський "лідер" зробив у вівторок, 16 січня, під час свого виступу на Всеросійському муніципальному форумі "Мала Батьківщина — сила Росії". Не обійшлося, до речі, з його боку без образливих висловів.

"Керівник правлячої партії в Раді (Давид Арахамія, — Ред.) сказав: "Ми були готові (укласти мир із Росією навесні 2022 року, — Ред.), ми це упустили, оскільки приїхав Борис Джонсон і вмовив нас не реалізовувати ці домовленості. Ну дурні, ні? І прямо каже: "От якби ми пішли на це, вже все було б закінчено півтора року тому", — заявив Путін.

При цьому він чітко наголосив — "не хочете, не треба", що абсолютно у його стилі, коли він виступає на важливих зустрічах перед колегами. Тут же він почав спрогнозувати, що далі нібито може бути з Україною.

"Якщо продовжуватиметься те саме, що й зараз, те, що зараз має місце, це очевидно, не тільки провалився контрнаступ, а й ініціатива повністю перебуває в руках російських збройних сил. Якщо так далі продовжуватиметься, українській державності може бути нанесений непоправний і дуже серйозний удар”, — вважає диктатор.

Також Володимир Путін назвав формулу миру Володимира Зеленського заборонною. Тобто вона диктатору не підходить.

"Формула миру Зеленського — це заборонні вимоги для переговорів", — сказав він.

Нагадаємо, раніше соціолог та публіцист Ігор Ейдман озвучив "Телеграфу" свою думку щодо того, чи збирається Путін йти на переговори.