NYT: У Давосі закликали Україну закінчити війну, навіть назвали спосіб

Західні партнери наполягають на завершенні війни дипломатичним шляхом

Представники країн Заходу та великого бізнесу на Всесвітньому економічному форумі у Давосі висловили підтримку України. Але при цьому закликали до закінчення війни, яку веде проти неї Росія.

Зробити це, на їхню думку, слід дипломатичним шляхом. Про це повідомила американська газета The New York Times.

Видання пише, що цього року у Давосі тема війни в Україні — "помітна, але не домінуюча".

The New York Times також згадує про два заходи, що відбулися на форумі, які були присвячені нашій країні. Йдеться про панельну дискусію на тему важливості українських запасів корисних копалин для переходу Європи на відновлювані джерела енергії. Також у Давосі виступили чотири жінки, які билися на боці України у війні проти РФ.

Нагадаємо, що президент України зробив низку важливих заяв на форумі у Давосі. Український лідер розкритикував західні санкції, адже не заблокували виробництво ракет у середині РФ. Він подякував Заходу за допомогу, але вказав і на недоліки пакетів санкцій. Окрім того, Зеленський нагадав, що Україна розраховує на заморожені російські активи.

Глава держави додав, що російський лідер Путін та його друзі-олігархи найбільше люблять гроші. І що більше вони втратять, то сильніше пошкодують, що розпочали війну проти України. Водночас Зеленський нагадав, що заморожування конфлікту в країні не означає кінця війни. Цей крок не стане гарантією безпеки для країн Європи.

Раніше "Телеграф" повідомив, що російський диктатор Путін зробив низку нових абсурдних заяв щодо війни в Україні. Зокрема, він заговорив про формулу світу Володимира Зеленського, переговори України та РФ, а також контрнаступ.