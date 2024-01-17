Мирні переговори по Україні: Блінкен зробив заяву

У США "відкриті" для початку переговорів

Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив про відсутність близької перспективи переговорів щодо довгострокового перемир'я в Україні. Але для того, щоб відбулись перемовини необхідна готовність РФ та її позитивні наміри з цього питання.

Про це Блінкен сказав на форумі в Давосі. За його словами, переговорів може не бути навіть у найближчому майбутньому.

Блінкен каже, що у США "відкриті" для початку переговорів. Для цього Росія має виступати на засадах територіальної цілісності, суверенітету та незалежності, наголосив держсекретар.

"Якщо Росія погоджуватиметься на цих підставах, звичайно, це підтримає і Україна, і США, і багато інших країн", — заявив Блінкен.

Зазначимо, що на Всесвітньому економічному форумі у Давосі західні партнери висловили підтримку України. Але при цьому закликали до закінчення війни, яку веде проти неї Росія.

Володимир Зеленський нагадав, що заморожування конфлікту в країні не означає кінця війни. Цей крок не стане гарантією безпеки для країн Європи.

Раніше "Телеграф" писав, що Україна може розпочати процес вступу до НАТО до закінчення війни. Але є важливий нюанс.