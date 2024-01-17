У РФ триває мобілізація: у ГУР сказали, чи зможуть окупанти піти у наступ на кількох напрямках

РФ буде використовувати будь-яке припинення вогню для покращення своїх можливостей

Росія не має зараз резервів, щоб потужно наступати на двох-трьох напрямках. При цьому окупанти продовжують мобілізацію.

На цьому наголосив представник Головного управління розвідки Міноборони України Вадим Скібіцький під час виступу на пресконференції другого дня дискусійної програми в рамках проєкту Deciding Your Tomorrow. За його даними, мобілізація в Росії продовжується і росіянам вдається відновити втрати, які вони зазнають щодня, але цього резерву недостатньо, щоб сформувати потужні стратегічні наступальні операції на двох-трьох напрямках.

"Немає того про що говорить Путін і чим він лякає європейську спільноту щодо відкриття другого фронту і наступу. На сьогодні сухопутний компонент, повітряно-десантний компонент армії РФ неспроможний провести стратегічні наступальні операції. Штурмові й тактичні – так. І це ми бачимо, вони це продовжують, але стратегічні наступальні операції без потужних резервів їм зробити неможливо", — розповів Скібіцький.

Він додав, що за оцінками ГУР МО тактичні бойові дії з боку російського війська будуть продовжуватися і РФ буде використовувати будь-яке припинення вогню для покращення своїх можливостей для відновлення або відкриття нових напрямків для бойових дій.

"Ми не можемо допустити, щоб ми втратили свою територію через свою бездіяльність. У разі зупинення війни й бойових дій противник отримає можливість накопичити сили й відновити бойові можливості. Ми це спостерігали у 2015-2016 роках, коли на захоплених територіях Луганської та Донецької областей були призупинені бойові дії й ми отримали нову агресію у 2022 році", — сказав Скібіцький.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в Росії розповіли, коли почнуть видавати електронні повістки.