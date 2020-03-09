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Коронавірус у Чернівцях: до другого чоловіка їде лікар ВООЗ

Коронавірус у Чернівцях: до другого чоловіка їде лікар ВООЗ
18:10 Пн, 9 Березень 2020 Телеграф УНН Фото: Чернівецька ОДА

Новини України:У Чернівці їде лікар ВООЗ, щоб оглянути хворого на коронавірус.

Чоловіка, який повернувся із країни, де зафіксований випадок COVID-19, госпіталізували сьогодні, 9 березня, у Чернівцях, передає Чернівецька ОДА.

"Чоловіка, який повернувся із країни, де зафіксований випадок COVID-19, госпіталізували сьогодні, 9 березня, у Чернівцях. Пацієнт має ознаки інфекційного захворювання", - йдеться у повідомленні.

"Всесвітня організація охорони здоров'я завжди делегує своїх представників до країни, в якій виявлено хворого на коронавірус. У їх делегацію входить і спеціаліст, який відповідає саме за клініку, тобто, чи правильно лікують хворого на коронавірус. Ми попросили, щоб саме цей спеціаліст приїхав до Чернівців, оглянув хворого та перевірив правильність призначеного лікування", - повідомила заступник голови Чернівецької ОДА Наталія Гусак.

Таким чином, наші медики хочуть зняти певну напругу в суспільстві та можливу недовіру близьких хворого до українських лікарів.

Нагадаємо, що результати тестів на коронавірус у 6 буковинців, яких раніше госпіталізували до інфекційного відділення обласної клінічної лікарні, є негативними. Також не підтверджено COVID-19 у контактних осіб.

На результати аналізів чоловіка, якого із підозрою на коронавірус привезли до лікарні 7 березня, поки що чекають.

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Нагадаємо, за даними МОЗ України, станом на 9 березня в Україні лабораторно підтверджено один випадок захворювання коронавірусом. Протягом 8 березня повідомлення про підозри на COVID-19 не надходили.

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МОЗ, ВОЗ, Вирус, Чернівці, Чернівецька ОДА, Коронавірцс.
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