У Чернівцях госпіталізували ще одного пацієнта з підозрою на коронавірус

Новини України:Із підозрою на коронавірус у лікарні наразі перебуває троє осіб.

У Чернівцях з ознаками інфекційного захворювання госпіталізували ще одного чоловіка, який нещодавно повернувся з-за кордону. Його перевірять на коронавірус. Про це у Facebook повідомляє Чернівецька обласна державна адміністрація.

"Чоловіка, який повернувся із країни, де зафіксований випадок COVID-19, госпіталізували сьогодні, 10 березня, у Чернівцях. Пацієнт має ознаки інфекційного захворювання", - йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, 3 березня в Україні підтвердили перший випадок Covid-2019.

Коронавірус виявили у чоловіка з Чернівців, який з дружиною повернувся з Італії. Чернівчанина госпіталізували до інфекційного відділення.