У Чернівцях з підозрою на коронавірус госпіталізували жінку з двома дітьми

Новини України:Хворі мали контакт із жінкою, яка повернулась з Італії й теж перебуває в лікарні з підозрою на небезпечну недугу.

Пізно ввечері 13 березня у Чернівецькій області з підвищеною температурою госпіталізували матір і двох дітей.

Про це повідомляє прес-служба Чернівецької ОДА у Facebook.

Зазначається, що хворі за кордоном не перебували, проте мали контакт з жінкою, що повернулась з Італії та нині перебуває у лікарні з підозрою на COVID-19.

Епідеміологічне розслідування продовжується. З’ясовуються контактні особи.

В ОДА нагадують, що вчора в обласну клінічну лікарню звернувся з підозрою на пневмонію чоловік, який 29 лютого повернувся з Італії. Наразі йому надають необхідну медичну допомогу.

Як повідомлялося, станом на ранок 14 березня у світі зареєстровано вже 145 369 випадків інфікування коронавірусною інфекцією, в Італії кількість хворих перетнула позначку 17 тисяч.

Наприкінці грудня 2019 року влада Китаю повідомила про спалах пневмонії невстановленого походження в місті Ухань.

Збудником захворювання став новий тип коронавірусу COVID-19. Вірус передається від людини до людини, інкубаційний період становить близько двох тижнів.

11 березня Всесвітня організація охорони здоров'я оголосила про пандемію коронавірусу у світі.

В Україні зафіксовано два лабораторно підтверджених випадки інфікування коронавірусом та одна смерть.