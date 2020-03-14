У Чернівцях з підозрою на коронавірус госпіталізували жінку з двома дітьми

Пізно ввечері 13 березня у Чернівецькій області з підвищеною температурою госпіталізували матір і двох дітей.
Про це повідомляє прес-служба Чернівецької ОДА у Facebook.
Зазначається, що хворі за кордоном не перебували, проте мали контакт з жінкою, що повернулась з Італії та нині перебуває у лікарні з підозрою на COVID-19.
Епідеміологічне розслідування продовжується. З’ясовуються контактні особи.
В ОДА нагадують, що вчора в обласну клінічну лікарню звернувся з підозрою на пневмонію чоловік, який 29 лютого повернувся з Італії. Наразі йому надають необхідну медичну допомогу.
Як повідомлялося, станом на ранок 14 березня у світі зареєстровано вже 145 369 випадків інфікування коронавірусною інфекцією, в Італії кількість хворих перетнула позначку 17 тисяч.
Наприкінці грудня 2019 року влада Китаю повідомила про спалах пневмонії невстановленого походження в місті Ухань.
Збудником захворювання став новий тип коронавірусу COVID-19. Вірус передається від людини до людини, інкубаційний період становить близько двох тижнів.
11 березня Всесвітня організація охорони здоров'я оголосила про пандемію коронавірусу у світі.
В Україні зафіксовано два лабораторно підтверджених випадки інфікування коронавірусом та одна смерть.