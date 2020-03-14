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Тест негативний: у киянина не виявлено коронавірусу

Тест негативний: у киянина не виявлено коронавірусу
17:13 Сб, 14 Березень 2020 Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новини України:Чечоткін: у контактувавшого з померлою від коронавірусу жінки тест на COVID-19 негативний.

Киянин, який контактував з померлою від коронавірусу громадянкою в Радомишлі, доставлений 13 березня до Олександрівської лікарні Києва. Експрес-тест на коронавірус показав негативний результат.

Про це повідомив голова ДСНС Микола Чечоткін у Facebook.

"13 березня чоловіка було доставлено до Олександрівської лікарні м.Києва з підозрою на інфікування коронавірусом. Експрес-тест показав негативний результат. Наразі пацієнт знаходиться в інфекційному відділенні Олександрівської лікарні, до отримання других результатів аналізів", - сказав він.

Екстренне засідання уряду через коронавірус

За його словами, у суботу, 14 березня, задля недопущення розповсюдження інфекційних захворювань, працівники відділення радіаційного та хімічного захисту аварійно-рятувального загону спеціального призначення ГУ ДСНС України у м.Києві провели дезінфекційні заходи у гуртожитку медичної академії по вул. Дашавська, що у Солом'янському районі столиці.

Заходи проводились у зв'язку тим, що там проживає чоловік 2001 року народження, який в період з 5 по 10 березня контактував з родичами померлої від коронавірусу громадянки в м. Радомишль.

У жінки раніше, після повернення з Польщі, діагностували коронавірус.

Жінку, яка померла від коронавірусу, похоровали без родичів

Наразі в Україні є трьох офіційно підтверджені випадки коронавірусу, окрім Житомирщини цю хворобу діагностували у двох людей у Чернівцях.

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ДСНС, Київ, Коронавірус, Covid-19, Радомишль, Микола Чечоткін.
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