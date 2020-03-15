Двох жителів Донеччини перевіряють на коронавірус

Новини України:Місцевих жителів Слов’янськало будуть перевіряти на інфекцію викликану вірусом COVID-19.

У Слов’янську на Донеччині двох жителів госпіталізували з підозрою на коронавірус. Наразі тривають лабораторні дослідження. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Слов’янської міської ради.

"Вчора, 14 березня, двоє жителів нашого міста були госпіталізовані до інфекційного відділення у місті Костянтинівка з підозрою на інфекцію, викликану вірусом COVID-19. Біоматеріал відправлений для лабораторних досліджень до міста Київ. Їх результати очікуються у понеділок, 16 березня", - йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що наразі медичними працівниками здійснюються заходи щодо виявлення контактних осіб та їх ізоляції.

Секретар Ради нацбезпеки та оборони Олексій Данілов заявив, що коронавірус COVID-19 на території окупованого Донбасу поширила жінка, яка поверталася через Москву з Китаю на непідконтрольну українській владі територію.