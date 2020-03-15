У Чернівцях госпіталізувано чотири особи з підозрою на коронавірус

Новини України:У лікарнях перебувають троє дорослих і одна дитина.

У Чернівцях сьогодні з підозрами на інфікування коронавірусом госпіталізували чотирьох осіб.

Про це повідомили у прес-службі Чернівецької обласної державної адміністрації.

Як зазначили у прес-службі, станом на 19.00 в лікарню госпіталізували чоловіка, який мав контакт із особою, яка має підозру на наявність коронавірусу, матір із дитиною, які також є контактними особами, а також чоловіка з історією подорожі до країни, в якій зафіксували поширення коронавірусу.

Як раніше повідомлялося раніше, на сьогодні у Чернівецькій області підтверджено два випадки коронавірусної інфекції.

3 березня COVID-19 було виявлено у жителя Чернівців, який повернувся з Італії. Другий випадок підтвердили 12 березня у чоловіка з Чернівецької області, дружина якого перебувала в Італії протягом 14 днів.