Троє людей на Івано-Франківщині мають підозру на коронавірус

Новини України:В Івано-Франківській області вже дев'ятьох людей тестують на коронавірус, нещодавно надійшло ще троє пацієнтів.

В Івано-Франківську обласну інфекційну лікарню сьогодні надійшло ще троє людей з підозрою на коронавірус.

Про це у відеозверненні на Facebook повідомив Івано-Франківський міський голова Руслан Марцінків.

"Як стало відомо, в Івано-Франківській обласній інфекційній лікарні зафіксовано 9 підозр на коронавірус. Ще три, станом на зараз, надійшли паціенти. Також... вчора вночі одна жінка з Івано-Франківська з підозрою на коронавірус, нажаль, померла. Тому це такі тривожні новини", — розповів Марцінків.

Він закликав мешканців міста зберігати спокій та не виходити з оселі без потреби.

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