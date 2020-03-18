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До інфекційної лікарні Львова доставлено 26 осіб з підозрою на коронавірусну інфекцію

До інфекційної лікарні Львова доставлено 26 осіб з підозрою на коронавірусну інфекцію
23:14 Ср, 18 Березень 2020 Телеграф УНН Фото: Twitter

Новини України:Очікуються результати тестів на вірус COVID-19, у 26 осіб є підозра.

Станом на 20:00, 18 березня, до інфекційної лікарні у Львові госпіталізувано 26 осіб із підозрою на коронавірусну інфекцію COVID-19. Про це повідомила прессекретар голови Львівської ОДА Дар'я Бавзалук з посиланням на офіційні дані Львівської обласної інфекційної клінічної лікарні.

Увечері госпіталізували ще двох осіб.

Зокрема до лікарні привезли чоловіка 1983 р.н. з м. Дрогобич, який був у Польщі.

Ще один – 17-річний хлопець 2002 р.н. з Радехівського району, який мав контакт з підтвердженим випадком коронавірусної інфекції COVID-19.

"Станом на 20:00 у лікарні перебуває 26 особи з підозрою на коронавірус", - йдеться у повідомленні.

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Все по темі:

Инфекция, Пандемия, Львів, Львівська область, Коронавірус, Covid-19.
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