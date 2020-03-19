На Київщині виявили ще один випадок коронавірусу

Новини України:Це другий випадок у Київській області.

У Київській області підтверджено другий випадок захворювання на коронавірус.

Про це у Facebook повідомляє Київська обласна державна адміністрація.

"У Київській області підтверджено другий випадок захворювання на коронавірус. Це жінка, член родини першого хворого в Київській області. Наразі їхній стан лікарі оцінюють як середньої тяжкості", - йдеться у повідомленні.

Крім того, повідомляється, що в області виявлено 5 випадків підозри на захворювання. З них двоє людей госпіталізовані у Білій Церкві, двоє – у Києво-Святошинському районі, одна – у Броварах (не підтвердився).