На Дніпропетровщині попри коронавірус запрацювали КПП

Новини України:На пунктах пропуску цілодобово несуть службу поліцейські, співробітники ДСНС та медики.

На автошляхах Дніпропетровщини почали роботу контрольно-пропускні пункти з метою зменшення розповсюдження та інфікування коронавірусом COVID-19.

Про це повідомили у відділі комунікації Головного управління Нацполіції в Дніпропетровській області.

Зазначається, що загалом встановлено 21 пункт перевірки, серед яких 4 стаціонарні та 17 пересувних мобільних постів. Тут цілодобово несуть службу поліцейські, співробітники ДСНС та медики.

Правоохоронці здійснюють контроль в’їзду та виїзду автомобілів, проводять температурний скринінг водіям та пасажирам.

Усі стаціонарні контрольно-перепускні пункти обладнані наметами ГУ ДСНС у Дніпропетровській області, необхідним майном, електрогенераторами, дезінфікуючими засобами, захисними костюмами тощо для їх безперебійної роботи. Тут лікарі можуть оглянути людей з підозрою на коронавірус до прибуття лікарів "швидкої".

Також будуть встановлюватися громадяни, які нещодавно повернулися з країн, де зафіксована епідемія коронавірусу. Правоохоронці звертаються до громадян бути відповідальними та не наражати на небезпеку інших людей.