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На Дніпропетровщині попри коронавірус запрацювали КПП

На Дніпропетровщині попри коронавірус запрацювали КПП
00:06 Сьогодні Телеграф УНИАН Фото: Twitter

Новини України:На пунктах пропуску цілодобово несуть службу поліцейські, співробітники ДСНС та медики.

На автошляхах Дніпропетровщини почали роботу контрольно-пропускні пункти з метою зменшення розповсюдження та інфікування коронавірусом COVID-19.

Про це повідомили у відділі комунікації Головного управління Нацполіції в Дніпропетровській області.

Зазначається, що загалом встановлено 21 пункт перевірки, серед яких 4 стаціонарні та 17 пересувних мобільних постів. Тут цілодобово несуть службу поліцейські, співробітники ДСНС та медики.

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Правоохоронці здійснюють контроль в’їзду та виїзду автомобілів, проводять температурний скринінг водіям та пасажирам.

Усі стаціонарні контрольно-перепускні пункти обладнані наметами ГУ ДСНС у Дніпропетровській області, необхідним майном, електрогенераторами, дезінфікуючими засобами, захисними костюмами тощо для їх безперебійної роботи. Тут лікарі можуть оглянути людей з підозрою на коронавірус до прибуття лікарів "швидкої".

Також будуть встановлюватися громадяни, які нещодавно повернулися з країн, де зафіксована епідемія коронавірусу. Правоохоронці звертаються до громадян бути відповідальними та не наражати на небезпеку інших людей.

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Все по темі:

КПП, ДСНС, Нацполиция, Дніпропетровська область, Covid-19.
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