Перший випадок коронавірусу на Черкащині

Новини України:На Черкащині родина першого хворого на коронавірус теж під наглядом медиків.

Перший заражений коронавірусом у Черкаській області у задовільному стані, він перебуває під постійним наглядом лікарів. Про це повідомив голова Черкаської ОДА Роман Боднар на своїй сторінці у Facebook.

Боднар зазначив, що родина пацієнта також під наглядом медиків.

"Пацієнт у задовільному стані. Він перебуває під постійним наглядом лікарів Уманської інфекційної лікарні, які діють згідно відпрацьованого алгоритму МОЗ. Інфекційний бокс оснащений всім необхідним обладнанням", - написав він.

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