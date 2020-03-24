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У жінки з Мукачева повторно візьмуть тест на коронавірус

У жінки з Мукачева повторно візьмуть тест на коронавірус
09:05 Сьогодні Телеграф Укринформ

Новини України:Жінку з Мукачева, в якої виявили коронавірус, протестують повторно.

Жінці з Мукачева, в якої попередньо встановлено коронавірус, будуть проведені повторні аналізи. Зараз її стан стабільний. Контактних осіб встановлено, їх зобов'яжуть самоізолюватися.

Про це пресслужба Мукачівської міськради повідомляє у Facebook.

“Жінку, в якої попередньо встановлено коронавірус, доставлено до обласної інфекційної лікарні. Будуть проведені повторні аналізи в референт-лабораторії”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що стан пацієнтки стабільний.

Міські служби вже встановили дані осіб, які могли перебувати в контакті з цією жінкою. Всіх контактних осіб зобов’язують самоізолюватися. Кількість їх може бути значна, адже жінка прислужувала у місцевому храмі, за неофіційною інформацією, храм УПЦ МП.

У міськраді уточнили, що чоловік цієї жінки приїхав з Італії не 20 березня, як повідомлялося раніше, а 3 березня.

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Вирус, Карантин, Мукачево, Закарпаття, Коронавірус.
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