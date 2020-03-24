У жінки з Мукачева повторно візьмуть тест на коронавірус

Жінці з Мукачева, в якої попередньо встановлено коронавірус, будуть проведені повторні аналізи. Зараз її стан стабільний. Контактних осіб встановлено, їх зобов'яжуть самоізолюватися.
Про це пресслужба Мукачівської міськради повідомляє у Facebook.
“Жінку, в якої попередньо встановлено коронавірус, доставлено до обласної інфекційної лікарні. Будуть проведені повторні аналізи в референт-лабораторії”, - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що стан пацієнтки стабільний.
Міські служби вже встановили дані осіб, які могли перебувати в контакті з цією жінкою. Всіх контактних осіб зобов’язують самоізолюватися. Кількість їх може бути значна, адже жінка прислужувала у місцевому храмі, за неофіційною інформацією, храм УПЦ МП.
У міськраді уточнили, що чоловік цієї жінки приїхав з Італії не 20 березня, як повідомлялося раніше, а 3 березня.
Багатоповерхівку, в якій проживає родина, обробили дезінфікуючими розчинами.
23 березня на Закарпатті зафіксували перший випадок коронавірусу. Тест дав позитивний результат у 68-річної жінки з Мукачева.