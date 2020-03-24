У Дніпрі залучають студентів-медиків для боротьби з коронавірусом

Новини України:Всім студентам-медикам, які виявлять бажання увійти до таких груп, буде надано статус волонтера.

У Дніпровській медичній академії збирають студентів-добровольців, які після експрес-навчання почнуть надавати домедичну та медичну допомогу населенню міста Дніпро. Про це повідомляють у Дніпровській медакадемії.

“З метою запобігання розповсюдження коронаровірусної інфекції, а також для забезпечення домедичної та медичної допомоги населенню міста Дніпра Департаментом охорони здоров’я Дніпропетровської обласної ради формуються волонтерські групи зі студентів-медиків”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що групи пройдуть експрес-навчання на предмет надання консультативної допомоги, проведення протиепідемічних та інших заходів, які необхідні для недопущення поширення захворюваності на коронавірус серед населення.

Всі учасники волонтерських заходів будуть забезпечені засобами індивідуального захисту.

Як повідомлялося, станом на ранок 24 березня в Україні лабораторно підтвердили 84 випадки коронавірусу, три з них летальні і одна людина видужала.