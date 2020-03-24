На Буковині ізолювали село з коронавірусом (Відео)

Новини України:На в’їзді в Колінківці встановили блокпости.

На Буковині коронавірусну інфекцію наразі підтверджено у 25 людей. Епіцентр хвороби в області – село Колінківці, розташоване за 20 кілометрів від Чернівців.

Там із підозрою на коронавірус кілька десятків мешканців, а саме село живе в умовах надзвичайної ситуації. Про це йдеться в сюжеті ТСН.

У Чернівцях нині порожньо, людей та машин мало, але паніки немає, на відміну від сусіднього села Колінківці. За останню добу по області до лікарень доправили 10 людей з підозрою на коронавірус, п’ятеро із них – звідти.

На виїздах із Колінківців встановлені блокпости, пускають і випускають із села за крайньої потреби. За кілька днів ізоляції тут розкупили медикаменти і харчі. В селі, де мешкає 5 тисяч людей, порожні полиці, а в аптеці немає ні масок, ні ліків, розповідає сільський голова.

Водночас в обладміністрації запевняють, що до Колінківців усе завозиться. Просить село у області і тест-системи, адже підозрюють, що недужих на COVID-19 більше, ніж діагностовано тепер.

На Буковині встановили блокпости, без крайньої потреби у села не пускають.

Нагадаємо, в Україні станом на ранок 24 березня зафіксовано 84 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, з них 3 летальні, 1 пацієнт одужав й уже виписаний із лікарні.