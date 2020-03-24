Серед нових випадків коронавірусу на Буковині - шестеро дітей

Новини України:Із шести хворих дітей, в яких сьогодні підтвердили коронавірус, четверо госпіталізовані, а двоє проходять амбулаторне лікування вдома.

Серед підтверджених 24 березня 13 випадків Covid-19 у Чернівецькій області - шестеро дітей. Про це кореспонденту Укрінформу розповіла заступниця голови Чернівецької ОДА Наталія Гусак.

"Серед підтверджених сьогодні 13 випадків захворювання на коронавірус - шестеро дітей. Стан їх не складний. Взагалі усі діти, хворі на коронавірус, почуваються добре. Лише нові діти, які протягом останньої доби до нас поступили із підозрою на Covid-19, вони мають температуру. А в тих дітей, у яких підтвердився цей вірус, уже немає підвищеної температури. Лікування дітей показує, що протягом першої доби після госпіталізації температура тримається високою, а потім лихоманка спадає і вони отримують уже лікування у нескладній формі", - сказала Гусак.

Вона підкреслила, що із шести хворих дітей, в яких сьогодні підтвердили коронавірус, четверо госпіталізовані, а двоє проходять амбулаторне лікування вдома.

"Двоє із цих дітей - це контактні особи раніше підтвердженого випадку, а інші діти - це вже родичі осіб, які повернулися із країн, де підтверджено Covid-19", - додала чиновниця.

Як повідомлялося, в Україні станом на 13.00 24 березня зафіксовано 97 випадків коронавірусної хвороби Covid-19, з них 3 летальні, 1 пацієнт одужав та вже виписаний з лікарні.