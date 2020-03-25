В Україні - ще одна смерть від коронавірусу

Новини України:Хворий на коронавірусну інфекцію помер у Тернопільській області.

«В інфекційному відділені Тернопільської лікарні швидкої допомоги помер хворий на Covid-19. Це мешканець села Ковалівка Монастириського району. Чоловікові було 68 років. Висловлюємо співчуття рідним чоловіка», - йдеться у повідомленні.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє обласний штаб для боротьби із коронавірусом.

Як повідомлялося, сьогодні у Тернополі офіційно підтверджено перший факт захворювання на коронавірусну інфекцію.

Чоловік 1965 р.н. прибув з Австрії.

Зараз отримує необхідну медичну допомогу, обстежується коло контактних осіб.