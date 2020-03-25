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На Волині коронавірус зафіксували у семирічної дитини

На Волині коронавірус зафіксували у семирічної дитини
11:11 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: pixabay.com

Новини України:Дівчинка разом з батьками ізольовані.

Перший випадок захворювання на коронавірусну інфекцію у Волинській області зафіксовано у семирічної дівчинки. Її стан задовільний. Про це повідомляє пресслужба Волинської облдержадміністрації.

"У 7-річної дитини у Волинській області зафіксовано Covid-19", - йдеться у повідомленні.

Як зазначили в ОДА, 23 березня мама з дитиною звернулись до сімейного лікаря в амбулаторію. При огляді в дитини була температура 37,2, кашель, пульсоксиметрія (насиченість киснем крові) - 98%.

Дитині проведено експрес-тести на грип А і В - результат негативний.

Сімейний лікар прийняла рішення провести забір для аналізу ПЛР на Covid-19 у дитини і батька. Біоматеріали відразу були відправлені в обласний лабораторний центр.

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Ввечері 23 березня температура у дівчинки піднялася до 38,2, наступного ранку становила 36,7, ввечері- 36,7.

У вівторок, 24 березня, отримано позитивний результат ПЛР на Covid-19 у дитини.

Сьогодні, 25 березня, вранці температура – 36,6, стан дитини задовільний.

Згідно зі стандартом медичної допомоги дитина госпіталізації не потребує, спостерігається сімейним лікарем. Дівчинка разом з батьками ізольовані.

Проводиться робота з контактними особами, за всіма ними буде встановлений медико-санітарний нагляд та рекомендовано самоізоляцію.

Як повідомлялося, станом на ранок 25 березня в Україні зафіксовано 113 випадків захворювання на коронавірус.

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Дитина, Волинь, Хвороба, Коронавірус.
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