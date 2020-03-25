Чоловік, який помер від коронавірусу міг заразитися від священника

Новини України:Інфікований священник перебуває у реанімації Тернопільської клінічної лікарні в тяжкому стані, його підключено до апарату штучної вентиляції легень.

Чоловік, який помер від коронавірусу у Тернопільській області, міг заразитися від інфікованого священника під час похорону 9 березня. Про це у Facebook написав заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

"Поліцією разом з епідеміологічною службою встановлено, що померлий громадянин Б. контактував 9 березня під час похорону у с. Швейків Монастириського району зі священником О. В. 1963 р.н., якому 19 березня встановлений діагноз "зараження коронавірусом", - поінформував посадовець.

Він розповів, що, за словами свідків, у поминальному обряді брали участь близько 70 осіб.

Під час епідеміологічного розслідування з'ясувалося, що з початку березня священник О. В. контактував загалом близько з 500 особами під час різних релігійних обрядів. Всім цім людям радять терміново звертатись за телефонами 102 або 103 та повідомити про факти спілкування зі священником та з померлим жителем Тернопільської області, наголосив Геращенко.

"На даний час населені пункти Швейків, Ковалівка та 4 інших блоковані поліцейськими. В цьому осередку епідемії вже встановлено 5 випадків зараження Covid-19. Але ми всі розуміємо, що їх значно більше", - заявив Геращенко.

Як повідомлялося, 25 березня в інфекційному відділенні Тернопільської лікарні швидкої допомоги помер 68-річний хворий на Covid-19 мешканець села Ковалівка Монастириського району.

Станом на ранок 25 березня в Україні зафіксовано 113 випадків коронавірусної хвороби Covid-19 у 13 областях та місті Києві, з них чотири летальні.

За даними Worldometers, у світі зафіксовано 423 515 випадків зараження коронавірусом, з них 18 910 летальних і 109 154 особи одужали.